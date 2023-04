Coppa Italia: la Fiorentina mette un piede in finale, Cremonese battuta 2-0

CREMONESE-FIORENTINA 0-2

I viola vincono nella gara di andata delle semifinali grazie a Cabral e Nico Gonzalez



© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

La Fiorentina si aggiudica il primo round delle semifinali di Coppa Italia, allo Zini la Cremonese cade 2-0. Le due squadre si affrontano a viso aperto fin dai primi minuti. La prima occasione è appannaggio degli ospiti, con lo scambio Barak-Ikoné che non riesce a diventare pericoloso. I grigiorossi rispondono immediatamente, con il sinistro a incrociare di Tsadjout. Al 13’ ci prova anche Cabral, con una conclusione di controbalzo troppo strozzata. L’attaccante brasiliano torna protagonista al minuto venti, quando sblocca la partita: cross di Biraghi dalla sinistra e incornata potente del numero 9 viola, che fa 1-0. Al 29’ i viola si divorano il raddoppio, con il colpo di testa di Nico Gonzalez che sbatte sul portiere Sarr. Il dominio dei toscani aumenta con il passare dei minuti, ma al termine del primo tempo il risultato è ancora sull’1-0. A inizio ripresa Ballardini cambia, inserendo Dessers e Buonaiuto. Le manovre dei lombardi funzionano, con gli ospiti che trovano meno spazio e meno ritmo rispetto alla prima frazione. Al 73’ è ancora Fiorentina, con Cabral che si vede negare la doppietta personale da Sarr prima e Aiwu (sulla linea) poi. Il salvataggio del difensore è però con il braccio, e dopo il controllo del Var, Mariani concede il penalty (con annessa espulsione di Aiwu). Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez, che insacca il 2-0. Con la superiorità numerica la squadra di Italiano gestisce il vantaggio e il possesso palla, senza subire ulteriormente. Vince 2-0 la Fiorentina, che di fatto mette un piede in finale. Alla Cremonese, il 27 aprile al Franchi, servirà un’impresa.



LE PAGELLE

Cabral 7 – Sblocca la partita con un colpo di testa micidiale e propizia l’episodio del calcio di rigore (con espulsione di Aiwu). Ormai le gerarchie nell’attacco viola sono chiare, e il brasiliano è, oltre che in grande forma, imprescindibile.



Barak 6.5 – Tanta qualità in trequarti, crea innumerevoli occasioni non sfruttate da alcuni suoi compagni. C’è sempre l’impressione che potrebbe fare ancora meglio, ma la sua gara è più che buona.



Aiwu 5 – Nel miglior momento della Cremonese regala il calcio di rigore e la superiorità numerica alla Fiorentina. La sua ingenuità pesa tanto in ottica qualificazione.



Meité 5.5 – Da un giocatore come lui ci si aspetta di più, soprattutto in appuntamenti importanti. Nel primo tempo fatica tremendamente contro il centrocampo viola, rischiando di concedere gol in più occasioni con i suoi errori.



IL TABELLINO

CREMONESE-FIORENTINA 0-2

CREMONESE (3-5-2): Sarr 6; Aiwu 5, Bianchetti 5.5 (dal 18’ st Sernicola 6), Vasquez 5.5; Pickel 6, Benassi 6 (dal 31’ st Locoshvili sv), Castagnetti 5.5 (dal 1’ st Buonaiuto 5.5), Meité 5.5, Valeri 5.5; Tsadjout 6 (dal 1’ st Dessers 6), Ciofani 6 (dal 21’ st Afena-Gyan 6). All. Ballardini. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Quagliata, Ghiglione, Galdames.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Martinez Quarta 6.5, Igor 6, Biraghi 6.5; Mandragora 6 (dal 41’ st Castrovilli sv), Amrabat 6; Ikoné 6 (dal 41’ st Brekalo sv), Barak 6.5 (dal 25’ st Bonaventura 6), Gonzalez 6.5; Cabral 7 (dal 38’ st Jovic sv). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Sottil, Kouamé.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 20’ Cabral, 75’ rig. Gonzalez

Ammoniti: Martinez Quarta (F).

Espulsi: Aiwu (C)

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Fiorentina ha vinto nove partite consecutive in una singola stagione considerando tutte le competizioni per la prima volta da aprile 1960 (nove anche in quel caso).

• Da inizio febbraio, Arthur Cabral ha segnato otto gol considerando tutte le competizioni, solo Victor Osimhen (10) ha fatto meglio nel periodo considerando tutte le competizioni tra i giocatori della Serie A.

• La Fiorentina ha vinto nove partite consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta da settembre 1998.

• Tra i difensori della Serie A Cristiano Biraghi - otto - è il giocatore che ha servito più assist considerando tutte le competizioni in questa stagione.

• Nicolás González ha realizzato tutti i calci di rigore battuti con la Fiorentina in questa stagione in tutte le competizioni (quattro su quattro).

• La Fiorentina ha vinto una partita in semifinale di Coppa Italia per la prima volta da marzo 2015: 2-1 contro la Juventus nella gara di andata.

• La Fiorentina ha realizzato 15 gol di testa in questa stagione considerando tutte le competizioni, solo Juventus (17) e Napoli (23) hanno fatto meglio tra le formazioni di Serie A.

• La Cremonese è la formazione che ha subito più gol su calcio di rigore in questa stagione tra le formazioni di Serie A (sette).

• Sei delle ultime otto reti della Fiorentina in Coppa Italia sono arrivati su palla inattiva (tre su punizione indiretta, due su rigore e uno su calcio d’angolo).

• In questa stagione la Cremonese ha subito nove gol di testa considerando tutte le competizioni, tra le formazioni di Serie A solo Empoli, Milan e Torino ne contano di più (tutti 10).

• Igor Julio ha giocato la sua 100ª partita con la Fiorentina in tutte le competizioni.