Coppa Italia, tensione e scontri tra tifosi dell'Atalanta e della Juve sull'A1

COPPA ITALIA

Coinvolti un centinaio di supporter nerazzurri e bianconeri diretti a Roma ad assistere al match

© italyphotopress Momenti di tensione lungo il tratto toscano dell'autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell'Atalanta diretti a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. Circa un centinaio di supporter bianconeri e nerazzurri sarebbero venuti in contatto in un primo momento nell'area di servizio Arno Ovest, ma, vista la massiccia presenza delle forze dell'ordine, tra gli ultras sarebbero solo volati insulti e sfottò prima che i rispettivi convogli riprendessero la marcia verso l'Olimpico. Più tardi si sarebbero invece verificati dei piccoli scontri nell'area di sosta San Giovanni.

In questa circostanza le auto e i minivan dei tifosi della Dea si sono incrociati in un'area di parcheggio con tifosi bianconeri provenienti da Milano. Ne sarebbe nata una scazzottata, con lancio anche di oggetti, subito terminata all'arrivo della polizia. Alla vista della pattuglia, impegnata nei servizi di controllo, i sostenitori delle due squadre sono infatti scappati lasciando per terra i segni degli scontri come bottiglie e lattine. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza l'accaduto.