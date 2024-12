Coppa Italia: allo Stadium arriva il Cagliari per testare l'identità della Juve

Seduta a parte ieri anche per Cambiaso e Rouhi che non prenderanno parte alla sfida contro i sardi. E Vlahovic? L'attaccante serbo, che sui social ha provato a ricucire lo strappo con i tifosi dopo la contestazione nel postpartita del pareggio contro il Venezia, sarà al centro dell'attacco. Scelta forzata, necessaria. A meno di voler proporre Weah come prima punta, ipotesi "conservativa", gestionale. Più probabile che l'americano sia in ballottaggio con Conceicao. Per il resto, non è da scartare la possibilità di vedere McKennie in difesa al posto di Savona, così come quella di Mbangula in campo dal primo minuto per Yildiz. Scelte indirizzate ma non ancora definitive.