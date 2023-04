Coppa Italia, Allegri tentato dal tridente contro l'Inter. Ma le punte non segnano più

VERSO INTER-JUVENTUS

Chiesa-Vlahovic-Di Maria per vincere a San Siro e centrare la finale del 24 maggio

© Getty Images Sarà una Juve a trazione anteriore quella che domani sera scenderà in campo a San Siro nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia (esclusiva Canale 5 alle 21.00). Dopo l'1-1 dell'andata, Danilo e compagni (così come l'Inter) sono costretti a vincere per approdare alla finale di Roma del 24 maggio. Allegri, dopo la panchina di Napoli, rilancia dal 1' Vlahovic, con ai suoi lati Di Maria e Chiesa. Una scelta coraggiosa, anche se l'attacco bianconero ha le polveri bagnate (5 gol in 7 gare tra Serie A e Coppe). In porta ci sarà Perin, mentre in difesa dovrebbe rivedersi Bremer. Anche Alex Sandro scalpita. De Sciglio è in pole per sostituire lo squalificato Cuadrado.

Prima l'Inter e poi il Bologna per completare un tour de force da 9 partite in un mese, nel corso del quale la Juventus ha strappato il pass per le semifinali di Europa League, ma ha anche collezionato tre sconfitte di fila in campionato (Lazio, Sassuolo e Napoli) che, nonostante i 15 punti restituiti, rimettono in dubbio la qualificazione in Champions League. Partecipazione europea messa ulteriormente a rischio dalla Uefa, intenzionata a punire i bianconeri per condotta antisportiva nell'ambito del caso plusvalenze.

Allegri, però, è concentrato esclusivamente sul campo e gli ultimi tempi parlano di un attacco in crisi. Vlahovic non segna dal rigore di Friburgo in Europa League (16 marzo) e su azione da febbraio. L'ultimo gol di Milik prima dell'infortunio di fine gennaio. Chiesa è ancora a secco in campionato. Per trovare l'ultimo gol di Di Maria in campionato bisognare andare al 19 febbraio contro lo Spezia, mentre l'ultimo in assoluto è del 9 marzo contro il Friburgo in Europa League. L'unica punta che ha trovato la via del gol dopo la sosta per le Nazionali è Kean, costretto a saltare l'Inter per un problema muscolare. Un bel dilemma per l'allenatore bianconero, che ha un disperato bisogno di gol in questo finale di stagione. A partire dalla sfida dentro o fuori contro i rivali di sempre...

