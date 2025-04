Bologna, Italiano: "Un grande approccio ha fatto la differenza"

Prova a rimanere con i piedi per terra Riccardo Orsolini: "Il ritorno andrà affrontato col massimo impegno e rispetto per l'avversario, le basi comunque le abbiamo poste e sono buone. Vincere qui non è mai facile, abbiamo fatto un bel regalo al mister che ci aveva detto di non aver mai vinto a Empoli. Spalletti? Io penso solo al Bologna, siamo diventati una bellissima realtà e la maglia del Bologna è la cosa più importante per me. Non mi piace parlare del futuro, mi godo il momento. Derby? Che vinca il migliore".