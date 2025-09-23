Logo SportMediaset
Calcio

Venezia, Stroppa: "Contro il Verona in Coppa Italia test importante"

23 Set 2025 - 13:41
© italyphotopress



"Darò spazio a chi, fino ad ora, ne ha avuto meno. Il Verona è una squadra ben organizzata, ha una forza fisica e tecnica notevole, nelle ultime due partite di campionato meritava di fare risultati diversi. E' ben allenata e per noi sarà sicuramente un test importante per valutare il nostro attuale stato di forma". Così Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, alla vigilia della sfida al 'Bentegodi' contro il Verona valida per i sedicesimi di Coppa Italia. "Questa partita arriva nel momento giusto, domani avrò la possibilità di concedere minutaggio a tanti giocatori, compresi quelli meno utilizzati finora, per vedere a che punto è la squadra in questa fase della stagione. Nella partita di sabato scorso contro il Cesena abbiamo preso gol da una rimessa laterale e da un calcio d'angolo. In questi giorni abbiamo lavorato proprio su questi dettagli, cercando di aumentare l'attenzione in alcuni episodi specifici della partita. In più dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci capitano a livello offensivo, dando qualcosa in più nella scelta delle giocate nelle zone nevralgiche del campo e affrontando ogni duello con più grinta", ha aggiunto. 

