Serie B, giudice sportivo: 3 turni di stop a Cherubini e Duncan

In riferimento alle partite dell'ultima giornata di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Luigi Cherubini (Sampdoria) e Joseph Alfred Duncan (Venezia). Una giornata di squalifica per Patrick Ciurria (Monza), Patrick Enrici (Avellino), Andrea Tiritiello (Virtus Entrlla). Per quanto riguarda gli allenatori: una giornata di stop per Fabrizio Castori (Sudtirol) "per avere, al termine del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica gravemente irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente". Una giornata di stop anche a Raul Bertarelli (Virtus Entella). Per quanto riguarda dirigenti e preparatori: 1 turno di stop a Paolo Me e(Carrarese), Antonio Monstaritolo (Avellino) e Alessandro Micheli (Juve Stabia). Infine multe di 5 mila euro per il Palermo e di 4mila per il Catanzaro.