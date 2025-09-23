Napoli, Meret: "Dobbiamo seguire Conte ed evitare disattenzioni"

"Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol preso alla fine che ha riaperto un po' giochi negli ultimi minuti. Dobbiamo evitare queste disattenzioni. Sapevamo che non era una partita semplice, loro sono una squadra molto fisica, ma abbiamo approcciato nel modo giusto e ci portiamo a casa questi tre punti". Così il portiere del Napoli, Alex Meret, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, a proposito della vittoria contro il Pisa. "Sono contento che abbiano segnato Gilmour, Spinazzola e Lucca, perché hanno fatto una grande partita. Non è importante chi segna, ma creare tante occasioni. È sempre un lavoro di squadra, dobbiamo continuare così, magari evitando disattenzioni dietro per non prendere gol", ha aggiunto.