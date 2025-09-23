Logo SportMediaset
Calcio

Napoli, Meret: "Dobbiamo seguire Conte ed evitare disattenzioni"

23 Set 2025 - 14:54
© Getty Images

© Getty Images

"Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il gol preso alla fine che ha riaperto un po' giochi negli ultimi minuti. Dobbiamo evitare queste disattenzioni. Sapevamo che non era una partita semplice, loro sono una squadra molto fisica, ma abbiamo approcciato nel modo giusto e ci portiamo a casa questi tre punti". Così il portiere del Napoli, Alex Meret, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, a proposito della vittoria contro il Pisa. "Sono contento che abbiano segnato Gilmour, Spinazzola e Lucca, perché hanno fatto una grande partita. Non è importante chi segna, ma creare tante occasioni. È sempre un lavoro di squadra, dobbiamo continuare così, magari evitando disattenzioni dietro per non prendere gol", ha aggiunto. 

Sui gol subiti, invece, Meret ha detto: "Il primo gol è scaturito da un rigore, generato da un rimpallo in area anche un po' sfortunato: c'è poco da dire. Per il secondo potevamo gestire meglio quel pallone, magari calciandolo fuori, ma anche lì c'è stata un po' di sfortuna. Dobbiamo restare concentrati tutti i minuti, fino alla fine, senza staccare mai la spina". "È la seconda partita che si ripete questo calo di concentrazione nel finale, ma ci sta perché sono anche partite difficili. Ad ogni modo dobbiamo essere bravi nel restare concentrati ed eventualmente lavorare di squadra per riparare ad un errore del compagno", ha aggiunto. "Primi in classifica? Stiamo lavorando bene, seguendo quello che ci chiede il mister. Sappiamo cosa vuole e sappiamo che seguendolo possiamo raggiungere grandi risultati: siamo partiti al meglio e dobbiamo continuare così", ha concluso.

