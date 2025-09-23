Pallone d'Oro, il papà di Yamal non ci sta: "È un danno morale a un essere umano"

Lamine Yamal deve inghiottire il boccone amaro del secondo posto nel Pallone d'Oro, tuttavia il papà del calciatore del Barcellona non ci sta e ha attaccato nel corso di un'intervista a "El Chiringuito": "Pallone d'Oro a Dembele? Non direi che è stato un furto, ma un danno morale a un essere umano. Perché credo che Lamine Yamal sia il miglior giocatore del mondo. Di gran lunga… e di molto. Non perché è mio figlio, ma perché è il miglior giocatore del mondo, non ha rivali. È Lamine Yamal. È successa una cosa molto strana qui. L’anno prossimo sarà il Pallone d’Oro spagnolo".