Kings League Italy, il nuovo partner ufficiale è King C. Gillette

23 Set 2025 - 14:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

King C. Gillette annuncia la sua partnership di cura barba ufficiale con Kings League Lottomatica.sport Italy, nuovo format calcistico che ha cambiato il modo di vedere il calcio. La collaborazione prende vita a partire da settembre e accompagnerà tutte le tappe principali della nuova stagione della Kings League Italy, coinvolgendo atleti, creator e fan in una narrazione dove cura personale e performance si incontrano.

Durante i match, il brand sarà presente a bordo campo tramite ledwall, overlay live e backdrop per le interviste post-partita, oltre a contenuti dedicati sui canali social ufficiali della Kings League, che ospiteranno contenuti King C. Gillette settimanali per tutto il periodo della partnership. A rafforzare ulteriormente la presenza del brand sarà l’attivazione di una Barber Station esclusiva nelle giornate di matchday.

Oltre all’impatto visivo, la Barber Station offrirà anche durante i veri e propri matchday della competizione un servizio professionale di styling e definizione della barba, gestito da un barbiere esperto. L’obiettivo è fornire ai protagonisti della Lega – talent, creator e il pubblico – un momento di preparazione dedicata, in linea con la filosofia King C. Gillette che mette al centro la cura personale come espressione di stile e sicurezza. La Barber Station, inoltre, farà da sfondo a contenuto social originali realizzati appositamente per amplificare la brand experience attraverso tutti i canali digitali.

Ultimi video

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Le parate più belle

San Siro, sempre bufera

Una Roma alla Gasp

Juve, i nuovi faticano

Una rinascita da dea

Dembelè Pallone d'oro

Patteggiamento Juve

Inter, luci e ombre

Un pomeriggio di Coppa

Camarda sfida il Milan

Ecco il Milan di Coppa

Ritmica, caso Maccarani

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

