Kings League Italy, il nuovo partner ufficiale è King C. Gillette

Oltre all’impatto visivo, la Barber Station offrirà anche durante i veri e propri matchday della competizione un servizio professionale di styling e definizione della barba, gestito da un barbiere esperto. L’obiettivo è fornire ai protagonisti della Lega – talent, creator e il pubblico – un momento di preparazione dedicata, in linea con la filosofia King C. Gillette che mette al centro la cura personale come espressione di stile e sicurezza. La Barber Station, inoltre, farà da sfondo a contenuto social originali realizzati appositamente per amplificare la brand experience attraverso tutti i canali digitali.