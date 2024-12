Coppa Italia, Runjaic: "Con l'Inter non stravolgerò l'Udinese"

"Domani saremo in difficoltà soprattutto a centrocampo, mancheranno Zarraga, Payero e Lovric. È una sfida ma metterò in campo la migliore squadra possibile. Ci saranno delle rotazioni, abbiamo diverse scelte, ma non è detto che ci saranno in tutti i reparti. C'è ancora tempo per decidere". Lo ha detto Kosta Runjaic, incontrando i giornalisti, alla vigilia della gara di Coppa Italia della sua Udinese a Milano con l'Inter. "Non andremo a stravolgere radicalmente la formazione - ha precisato -, non è l'approccio con cui vogliamo lavorare. Sarà però l'occasione per vedere meglio giocatori visti meno finora. La difesa sarà a tre". "Sanchez? Domani è il suo compleanno - ha concluso l'allenatore -. Sulla carta può anche partire dall'inizio, ma devo ancora decidere". Il cileno festeggerà 36 anni proprio nello stadio in cui la scorsa stagione ha conquistato il 20/o scudetto con l'Inter, quello della seconda stella. Sulla stagione dell'Udinese, il tecnico ha ricordato che "il percorso è difficile, ma avendo fiducia nel processo e lavorando i risultati arriveranno. Sappiamo che incontreremo delle difficoltà ma dobbiamo continuare a lavorare".