Coppa Italia, programma terzo turno: si parte venerdì con Genoa-Imolese, Fiorentina col Monza

Tra venerdì 16 e domenica 18 va in scena il terzo turno di Coppa Italia. Si parte con Genoa-Imolese, in programma venerdì alle 20.30 nello stadio di Chiavari. Sabato alle ore 18 si gioca Parma-Venezia, mentre tutte le altre gare sono fissate per domenica. Tra queste spicca la sfida del Franchi tra la Fiorentina di Montella e il Monza di Berlusconi e Galliani, che ha eliminato il Benevento di Pippo Inzaghi. Brescia-Perugia si giocherà al Curi, il Verona ospita la Cremonese, il Cagliari riceve il Chievo mentre la Sampdoria è impegnata a Crotone.