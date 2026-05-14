Coppa Italia, la Lazio ringrazia i tifosi: "Avete trasformato lo stadio in qualcosa che va oltre il calcio"

La finale di Coppa Italia, persa 2-0 contro l'Inter, non ha regalato gioie alla Lazio. Ma, almeno per una sera, ha riportato i tifosi allo stadio che hanno deciso di interrompere la protesta che va avanti da mesi. La scelta di ritornare sugli spalti dell'Olimpico da parte del tifo organizzato è solo per la serata di Coppa Italia; prosegue invece con la protesta in campionato. La società biancoceleste, attraverso un post sui propri social, ha voluto ringraziare i tifosi per aver "trasformato lo stadio in qualcosa che va oltre una partita di calcio. Una scenografia straordinaria. Un senso di appartenenza che ha attraversato oltre ogni settore, ogni bandiera, ogni coro. Dal primo all'ultimo minuto avete dimostrato ancora una volta cosa significhi essere la Lazio. A nome della società, della squadra e di tutto il cub: grazie. Per il sostegno. Per la passione. Per lo spettacolo che avete regalato a tutti noi e al calcio italiano", il post che accompagna le immagini della serata.

