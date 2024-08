Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset con l'edizione 2024/25 della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle nostre reti e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si comincia venerdì 9 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 12 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, visibili su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.