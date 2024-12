Coppa Italia, Atalanta: a riposo Kolasinac, Ederson e Lookman

Sead Kolasinac, Ederson e Ademola Lookman restano fuori dalla lista dei 20 convocati dell'Atalanta in occasione dell'ottavo di finale di Coppa Italia col Cesena a Bergamo con inizio alle 18.30. L'allenatore Gian Piero Gasperini, che in attacco porta invece Vanja Vlahovic dell'Under 23, ha deciso di tenere a riposo un big per reparto. I nerazzurri devono fare a meno anche dello squalificato Cuadrado e degli infortunati Ruggeri, Scalvini e Scamacca. I portieri sono Rui Patricio, Carnesecchi e Rossi; in difesa Djimsiti, Godfrey, Hien, Kossounou e Toloi; esterni Bellanova, Palestra e Zappacosta; centrocampisti Brescianini, De Roon, Pasalic, Samardzic e Sulemana; in attacco De Ketelaere, Retegui, Vlahovic e Zaniolo.