Coppa Italia 2022-23: delineato il tabellone, il torneo prende forma

Comincia a prendere forma il tabellone della Coppa Italia 2022/2023, anche quest'anno in esclusiva sulle reti Mediaset come la Supercoppa. Oltre all'Inter, vincitrice dell'ultima edizione, le altre teste di serie sono Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Tutte e otto entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale, che giocheranno in casa nel 2023. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, da una parte del tabellone sono finite Inter, Juventus, Lazio e Atalanta, dall'altra invece Milan, Fiorentina, Roma e Napoli.



© Getty Images