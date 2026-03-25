Coppa d'Africa, Senegal al Tas per vittoria del Marocco

25 Mar 2026 - 20:16

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato di aver ricevuto il ricorso del Senegal contro la decisione della Confederazione Africana di Calcio che, a due mesi dalla finale, ha ribaltato il risultato assegnando la vittoria a tavolino al Marocco nella Coppa d'Africa. Nel comunicato ufficiale il Tas spiega che verrà nominato un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sul caso e che successivamente sarà fissato un calendario procedurale. Al momento non è ancora stata stabilita una data per l'udienza e non è possibile indicare le tempistiche della decisione. Secondo quanto reso noto dallo stesso Tribunale, la federazione senegalese ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione dell'atto di appello fino alla pubblicazione delle motivazioni complete della decisione della Caf. Il ricorrente avrà comunque venti giorni per depositare le proprie argomentazioni giuridiche, mentre la controparte disporrà di altri venti giorni per presentare la replica. La vicenda nasce dalla finale disputata lo scorso 18 gennaio, vinta sul campo dal Senegal dopo una gara segnata da proteste e tensioni nel finale. Due mesi dopo la Confederazione africana ha però deciso di ribaltare il risultato assegnando il titolo al Marocco, una scelta che ha portato ora la federazione senegalese a rivolgersi al Tas.

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