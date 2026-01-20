La rabbia di McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Copenaghen: "Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile. Dovevamo fare il secondo e il terzo gol chiudendo la partita, anche se questo è un campo difficile: è veramente deludente non averlo fatto. Ci sono stati tanti infortuni, è raro che succeda in un club ma abbiamo cercato di migliorare sempre in ogni partita: i sostituti stanno facendo bene ma dobbiamo fare ancora meglio". Sulla sfida con il Chelsea, decisiva per centrare i play off: "Ovviamente è appena finita questa partita dobbiamo guardare gli errori commessi e migliorare. Il Chelsea è un'ottima squadra, bisogna cercare di dare tutto per migliorare anche in Champions League. Dobbiamo essere al massimo