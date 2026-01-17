Copenaghen, gesto da applausi: caffè sospeso per i tifosi del Napoli in trasferta

Bella iniziativa di ospitalità del Copenaghen, che in occasione della sfida di martedì prossimo contro il Napoli ha previsto, per accogliere calorosamente i tifosi azzurri, di far trovare 500 caffè sospesi in 5 locali del centro città agli italiani in trasferta. Per approfittare del gesto dei danesi sarà necessario presentarsi in uno dei bar selezionati con una maglia o una sciarpa azzurra. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Copenaghen Fc e l’ente per il turismo della città.