Contrattacco Uefa: vuole ricusare il giudice del Tribunale di Madrid

Poche ore dopo l'annullamento del procedimento disciplinare contro le tre grandi ancora attaccate al treno della Superlega (Barcellona, Juventus e Real Madrid), l'Uefa ha presentato una mozione di ricusazione del giudice del Tribunale di Madrid che ha deciso che il massimo organismo calcistico continentale dovesse ritirare le sanzioni a carico delle famose società ribelli. Da Nyon si fa sapere, in un comunicato, di aver sempre agito in buonafede e di non riconoscere, di fatto, la giurisdizione del Tribunale della capitale spagnola e di ricorrere alla Corte provinciale.