Conte non molla l'Inter: "Il secondo è il primo dei perdenti, guardiamo avanti"

18 Apr 2026 - 17:37
Antonio Conte © italyphotopress

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Antonio Conte ha parlato prima di Napoli-Lazio: "Il secondo posto e la Supercoppa Italiana è il massimo che si poteva fare visti tutti gli infortuni di quest'anno? Il secondo è il primo dei perdenti, poi ci sono il terzo e il quarto posto... però porta la Champions League. Ora l'Inter è avanti di 12 punti, noi dobbiamo giocare oggi e non possiamo sbagliare come successo col Parma perché loro vincendo col Como hanno guadagnato due punti. L'obiettivo è fare meglio, guardare avanti ma facendo anche attenzione dietro" le parole a Dazn.

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