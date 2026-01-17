Conte e gli infortuni del Napoli: "Chi recupera? Non so nulla, chiedete al dottore"

Non è serenissimo Antonio Conte sulla situazione infortuni del suo Napoli. Ai microfoni di Dazn, nel prepartita della sfida al Sassuolo, ha risposto così quando gli è stato chiesto di chi recupererà prima fra gli infortunati: "Dovete chiederlo al dottore, io faccio l'allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c'è, significa che non sta bene". E sul possibile ritorno di De Bruyne? "Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano".