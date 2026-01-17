Conte e gli infortuni del Napoli: "Chi recupera? Non so nulla, chiedete al dottore"

Conte © italyphotopress
Non è serenissimo Antonio Conte sulla situazione infortuni del suo Napoli. Ai microfoni di Dazn, nel prepartita della sfida al Sassuolo, ha risposto così quando gli è stato chiesto di chi recupererà prima fra gli infortunati: "Dovete chiederlo al dottore, io faccio l'allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c'è, significa che non sta bene". E sul possibile ritorno di De Bruyne? "Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano".
Conte fa distinzioni sugli ultimi due pareggi: "Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Tornare oggi alla vittoria diventa importante".
L'Inter ha vinto a Udine prima di Napoli-Sassuolo ed è tornato a +9, in attesa della partita degli azzurri: "Dobbiamo pensare al nostro campionato, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e indirizzare le cose dove possiamo, dove non possiamo non si può fare niente".