Conte e gli infortuni del Napoli: "Chi recupera? Non so nulla, chiedete al dottore"

17 Gen 2026 - 17:36
 Conte © italyphotopress

Non è serenissimo Antonio Conte sulla situazione infortuni del suo Napoli. Ai microfoni di Dazn, nel prepartita della sfida al Sassuolo, ha risposto così quando gli è stato chiesto di chi recupererà prima fra gli infortunati: "Dovete chiederlo al dottore, io faccio l'allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c'è, significa che non sta bene". E sul possibile ritorno di De Bruyne? "Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano".

Conte fa distinzioni sugli ultimi due pareggi: "Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Tornare oggi alla vittoria diventa importante".

L'Inter ha vinto a Udine prima di Napoli-Sassuolo ed è tornato a +9, in attesa della partita degli azzurri: "Dobbiamo pensare al nostro campionato, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e indirizzare le cose dove possiamo, dove non possiamo non si può fare niente".

01:36
SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:26
DICH ALLEGRI SU COMMISSO 17/01 DICH

Allegri rende onore a Commisso: "Uomo di sport con grande passione"

01:49
MCH WERDER BREMA-EINTRACHT FRANCOFORTE MCH

Werder Brema ed Eintracht Francoforte danno spettacolo: pirotecnico 3-3

01:36
SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

19:39
Salah sbaglia, la Nigeria batte l'Egitto ai rigori ed è terza: decisivo di Lookman
Fullkrug
19:14
Furto nella stanza d'albergo del milanista Füllkrug, spariti gioielli e orologi per 500mila euro
18:45
Lo United vince il derby, Evra impazzisce di gioia: lo sfottò al City è… in musica
18:03
Fiorentina women segna e mostra maglia 5, numero di Commisso da calciatore
17:45
Copenaghen, gesto da applausi: caffè sospeso per i tifosi del Napoli in trasferta