Quando il mister dice no: da Conte a Fabregas, da Gasp a Ranieri, è l'estate dei grandi rifiuti

E poi c'è l'Inter. Traumatizzata dall'addio di Inzaghi (che a Marotta e Ausilio ha detto no ben prima di sedersi al tavolo il giorno dopo la disfatta di Monaco per volare verso i ricchissimi lidi arabi), la squadra vice campione d'Europa pareva orientata ad affidarsi al giovane e prodigioso Fabregas: tempi stretti, promesse sul mercato difficili da fare e soprattutto la concorrenza di un club ricco e potente, il Como. Nonostante i tentativi della dirigenza nerazzurra, lo spagnolo ha deciso di rimanere in riva al lago, certamente incuriosito dalla possibilità di essere l'erede di Inzaghi, ma soprattutto intenzionato a non andare allo scontro con un club a cui deve molto, di cui detiene anche delle quote e che gli garantisce un determinato mercato senza l'ossessione del risultato. A pesare devono essere state anche le incertezze nerazzurre nel potergli mettere a disposizione una determinata rosa. Anche in questo caso, in realtà, ha prevalso la fedeltà alla società di appartenenza, nonostante la tentazione. Il Como ha fatto muro, Fabregas non ha fatto nulla per liberarsi. Discorso simile anche per Walter Samuel, contattato da Cristian Chivu per andare a fare il vice all'Inter e che ha deciso di restare in Argentina a fare il consulente di Scaloni.