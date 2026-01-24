Confronto Torino-ultras al Filadelfia dopo il 6-0 di Como

Il clima intorno al Torino è particolarmente teso dopo la pesantissima sconfitta per 6-0 subita sul campo del Como. Al rientro del pullman dei granata nel capoluogo piemontese, circa 60 ultras hanno atteso la squadra all'esterno del Filadelfia. Il confronto tra una delegazione della tifoseria organizzata, la squadra, il tecnico Baroni e il ds Petrachi è durato circa mezz'ora, con le forze dell'ordine a presidiare la situazione. Gli ultras hanno chiesto di rispettare la maglia e hanno invitato chi non vuole più restare al Toro ad andare via, il direttore sportivo Petrachi ha assicurato che sul mercato opererà proprio in questa direzione. Intanto, Baroni è stato confermato in panchina ma la sfida di domenica prossima contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino assume i contorni della gara decisiva: Vlasic e compagni saranno in ritiro da lunedì per avvicinarsi al meglio a questa delicatissima partita.