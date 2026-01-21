Confermata morte padre difensore Getafe Davinchi, cordoglio Rfef

E' stata confermata la morte dell'ex nazionale di beach soccer David Cordón, nel grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in provincia di Cordova. In un post la Rfef, Federcalcio spagnola, "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di deceduto nel tragico incidente ferroviario di Cordova, e si unisce al dolore dei suoi familiari e amici". Cordón, padre del difensore del Getafe Davinchi, è stato giocatore della nazionale spagnola di beach soccer, vincendo tra il 2001 e il 2004 due campionati europei e due secondi posti ai mondiali con la Spagna. "Riposa in pace", si legge.