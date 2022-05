Roma, la Conference è nella Capitale: nel pomeriggio festa al Circo Massimo

La Roma, dopo essere stata prelevata direttamente sotto bordo dell'aereo di ritorno dall'Albania, ha lasciato intorno alle 4.40 l'aeroporto di Fiumicino sotto la sorveglianza delle forze di polizia. Aperto il portellone dell'aereo è comparso capitan Pellegrini, entusiasta, con il trofeo in mano, seguito da Cristante e Mancini, oltre ad Abraham con in mano una cassa musicale. Mourinho è apparso con una sciarpa giallorossa in mano. Ovazione sotto bordo da parte di operatori aeroportuali tifosi giallorossi. Squadra e staff sono quindi saliti sul pullman della squadra con lo slogan "Roma ha vinto" sulla livrea, che - scortato - ha lasciato lo scalo da un varco secondario. Nessun contatto diretto tra la squadra e la tifoseria, che dovrà quindi aspettare oggi pomeriggio per festeggiare i giocatori nella parata per le strade della città. La Roma partirà alle 16.30 con il pullman scoperto da via Terme di Caracalla ed è attesa per le 17 al Circo Massimo dove partirà la vera e propria festa con i tifosi.