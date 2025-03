Palladino: "Kean recuperato, non pensiamo al Napoli. Critiche? Eravamo sopra le aspettative"

Settima in campionato, la Fiorentina è proiettata sulla sfida di giovedì in casa del Panathinaikos, con la viola desiderosa di arrivare nuovamente in fondo in Conference League allo scopo di vendicare i due trionfi mancati per un soffio. I gigliati ritroveranno Kean dopo la paura come confermato anche da Palladino anche in conferenza stampa: "Moise sta meglio, ha superato quanto accaduto a Verona, è a disposizione come lo è Gudmundsson. Solo più avanti deciderò chi schierare. In porta ci sarà invece Terracciano perché è un grande portiere e un grande uomo. Io e la società crediamo in lui".