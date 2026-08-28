Napoli, occhio alla favola Sabah: sfida al tecnico che ha vinto 'Chi vuol essere milionario'

Il miracolo del club azero porta la firma del loro allenatore Dambrauskas, protagonista di una storia quasi unica

28 Ago 2026 - 09:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli dovrà affrontare in Champions League anche il Sabah, club dell'Azerbaigian fondato appena nove anni fa. La storia degli azeri assomiglia davvero a una favola, soprattutto se si considera il percorso di Valdas Dambrauskas, il loro tecnico. Classe 1977, Valdas riuscì a iniziare gli studi grazie ai soldi vinti in un programma televisivo. Parliamo di 'Chi vuol essere milionario', format di successo anche in Italia e trasmesso sulle reti Mediaset.

Con il bottino accumulato 24 anni fa in Lituania (circa l'equivalente di 1200 euro), Dambrauskas si trasferì in Inghilterra dove si laureò in 'Scienze dello Sport' presso la London Metropolitan University. Da lì tante esperienze nelle giovanili di diversi club inglesi prima dei successi accumulati, sempre da allenatore, in Bulgaria, Lettonia e Croazia. Ora l'esperienza con il Sabah dove l'ingresso in Champions rappresenta l'ennesimo miracolo dopo aver vinto il campionato azero ai danni del Qarabag.

Leggi anche

Ostacoli, trappole e coefficiente generale di difficoltà: l'analisi delle avversarie delle italiane

Ultimi video

01:43
Malen, numeri da campione

Malen, numeri da campione

01:17
DICH BELLANOVA CARNESECCHI DICH

Bellanova-Carnesecchi: "Per l'Atalanta l'Europa è molto importante"

00:31
DICH SCAMACCA POST HAPOEL DICH

Atalanta, Scamacca: "La nostra forza è il gruppo"

00:59
DICH SARRI POST HAPOEL DICH

Atalanta, Sarri post Hapoel: "Vittoria meritata"

00:49
DICH AMORIM SU NJIE DICH

Amorim: "Njie è forte, il Torino lo venderà". E sulla traduzione se la ride

02:08
DICH AMORIM SU MAIGNAN E RABIOT 27/8 SRV

Milan, Amorim su Rabiot e Maignan: "Mike è leader, dobbiamo rinnovare il contratto di Adrien"

02:22
DICH AMORIM A TUTTO CAMPO 27/8 SRV

Amorim e il mercato: "Scelte di oggi impatto per 4-5 anni"

01:55
DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

01:15
DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

02:02
"Italiane in Champions: ecco chi va più in fondo"

"Italiane in Champions: ecco chi va più in fondo"

02:16
"Leao e Vlahovic hanno qualcosa in comune..."

"Leao e Vlahovic hanno qualcosa in comune..."

01:11
Malagò contro Infantino

Malagò contro Infantino

01:22
Atalanta, ostacolo Hapoel

Atalanta, ostacolo Hapoel

02:21
Ecco la nuova Champions

Ecco la nuova Champions

01:55
Allegri contro Fabregas

Allegri contro Fabregas

01:43
Malen, numeri da campione

Malen, numeri da campione

I più visti di Calcio

Milan, che entusiasmo per Cisse: lancia la sua maglia numero 70 ai tifosi in Duomo

DICH CISSE MILAN STORE DICH

Milan, Cisse: "Con Amorim rapporto sincero. Nazionale? Non ci penso"

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Inter, macchina da gol

Inter, macchina da gol

DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

DICH AMORIM SU NJIE DICH

Amorim: "Njie è forte, il Torino lo venderà". E sulla traduzione se la ride

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:36
Napoli, occhio alla favola Sabah: sfida al tecnico che ha vinto 'Chi vuol essere milionario'
22:41
Atalanta, Sarri: "Chiunque avrebbe rischiato con l'Hapoel Tel Aviv"
21:36
Sorteggio Champions League, solo lo Stoccarda più "fortunato" dell'Inter
21:34
Marotta non si nasconde: "Grandi ambizioni in Champions? Non è arroganza, siamo l'Inter"
20:45
Como, le avversarie della League Phase di Champions League