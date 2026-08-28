Napoli, occhio alla favola Sabah: sfida al tecnico che ha vinto 'Chi vuol essere milionario'

Il Napoli dovrà affrontare in Champions League anche il Sabah, club dell'Azerbaigian fondato appena nove anni fa. La storia degli azeri assomiglia davvero a una favola, soprattutto se si considera il percorso di Valdas Dambrauskas, il loro tecnico. Classe 1977, Valdas riuscì a iniziare gli studi grazie ai soldi vinti in un programma televisivo. Parliamo di 'Chi vuol essere milionario', format di successo anche in Italia e trasmesso sulle reti Mediaset.
Con il bottino accumulato 24 anni fa in Lituania (circa l'equivalente di 1200 euro), Dambrauskas si trasferì in Inghilterra dove si laureò in 'Scienze dello Sport' presso la London Metropolitan University. Da lì tante esperienze nelle giovanili di diversi club inglesi prima dei successi accumulati, sempre da allenatore, in Bulgaria, Lettonia e Croazia. Ora l'esperienza con il Sabah dove l'ingresso in Champions rappresenta l'ennesimo miracolo dopo aver vinto il campionato azero ai danni del Qarabag.