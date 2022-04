Leicester, Rodgers: "Da Mourinho ho imparato tanto, Vardy a disposizione"

VERSO LEICESTER-ROMA

Il tecnico delle Foxes alla vigilia della semifinale d'andata con la Roma: "Dovremo essere al top"

Brendan Rodgers è pronto ad affrontare la Roma nella semifinale d'andata di Conference League: "Per arrivare in finale dovremo fare un grande lavoro, come contro il Rennes e contro il Psv Eindhoven - ha detto il tecnico del Leicester alla vigilia del match -. La Roma ha un grande allenatore e giocatori fantastici: dovremo essere al top". Rodgers ha poi ricordato i tempi in cui, da allenatore delle giovanili del Chelsea, conobbe Mourinho: "Tutti volevano essere come lui. Quando la gente mi chiedeva cosa avesse di speciale, io dicevo che aveva l'X Factor. Non posso che ammirarlo, il lavoro ci ha allontanati, ma non dimenticherò mai tutto quello che ho appreso da lui".

L'allenatore delle Foxes ha fatto i complimenti anche a Tammy Abraham, ovviamente pericolo numero uno per la sua difesa: "Sta facendo veramente bene. Nel Chelsea all'inizio è più difficile avere il minutaggio desiderato per giocare, ma lui ha avuto coraggio di andare via e scoprire una nuova cultura, una nuova vita. Per noi sarà una minaccia. Dovremo tenerlo d'occhio".

Per la sfida Rodgers dovrebbe poter contare sul gruppo al completo, fatta eccezione per un paio di infortunati di lungo corso: "A parte Ndidi e Bertrand, che sono fuori da parecchio tempo, tutti gli altri sono recuperati e pronti per la partita". Ci sarà anche Jamie Vardy, che ha recuperato dopo un infortunio al ginocchio e che è rientrato in campo nel finale del match di campionato contro l'Aston Villa: "Se giocherà dal 1'? Non ne sono sicuro", ha concluso Rodgers.

