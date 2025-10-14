Barcellona, si ferma Lewandowski: strappo al bicipite femorale
14 Ott 2025 - 12:38
14 Ott 2025 - 12:38
Il Barcellona dovrà fare a meno di Robert Lewandowski per diverse settimane. L'attaccante polacco ha riportato uno strappo muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, come confermato dal club catalano.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.