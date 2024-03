Fiorentina, Italiano: "Vogliamo andare in fondo alla Conference. Non sbaglieremo approccio"

VERSO FIORENTINA-MACCABI

Il tecnico viola: "I rigori sono una possibilità, ma è un periodo casuale. Non è facile calciarli"

© Getty Images La Fiorentina cerca la qualificazione ai quarti di finale di Conference League e al Franchi, per il ritorno degli ottavi, partirà dal 4-3 contro il Maccabi Haifa. "Dovremo essere pronti perché è un avversario di valore - ha ammonito Vincenzo Italiano alla vigilia -. Abbiamo vinto con merito all'andata, ma la qualificazione è ancora aperta e dobbiamo sfruttare il vantaggio. Sono convinto che non sbaglieremo l'approccio e ci faremo trovare pronti".

Nel 2024 però la Fiorentina ha dimostrato di faticare nella gestione delle partite e anche nell'ultimo turno contro la Roma in campionato è stata raggiunta nel recupero: "Come l'anno scorso in Conference non abbiamo mai cercato di gestire, entriamo sempre in campo per vincere e così siamo arrivati fino in fondo. Andare in vantaggio - ha continuato Italiano - sarebbe importante, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia".

Il tecnico viola sarà squalificato: "Non mi fa piacere assistere alla partita da fuori, ma i ragazzi sapranno cosa fare". Una delle ipotesi potrebbero essere i rigori in caso di parità sul campo, fondamentale in cui la Fiorentina sta dimostrando parecchi problemi: "E' una possibilità, noi ci fermiamo sempre a batterli e in Coppa Italia siamo stati infallibili mentre in campionato abbiamo questa maledizione. Per me è un caso, ma è importante averne tanti perché vuol dire che ce li procuriamo. Battere i rigori non è facile, si deve essere freddi e lucidi".

Il futuro alla guida della Fiorentina di Italiano potrebbe essere legato alla vittoria di un trofeo: "Ne ho parlato con la società che sa il mio pensiero. Dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi, poi vedremo. Metterei la firma per vincere un trofeo e spero di arrivare più in alto possibile".