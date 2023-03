Fiorentina, Italiano: "Ci teniamo stretto l'1-0, ma siamo stati poco cinici"

QUI FIORENTINA

"Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la gara in maniera differente. In Europa non è mai facile vincere..."

Dopo la vittoria di misura nel primo round di Conference League contro il Sivasspor, Vincenzo Italiano è soddisfatto del risultato, ma si rammarica per le tante occasioni sprecate. "Ci teniamo stretto questo 1-0 in vista del ritorno - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Tra una settimana andiamo a giocarcela in Turchia sapendo che dobbiamo essere diversi sottoporta". "Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la gara in maniera differente - ha aggiunto -. Ma in Europa non è mai semplice vincere".

"Loro si sono chiusi bene, ma potevamo sfruttare meglio le occasioni - ha proseguito il tecnico della Viola -. Siamo stati poco concreti e cinici". "Siamo stati superficiali nelle prime occasioni del primo tempo, poi quando siamo stati più cattivi abbiamo segnato nella ripresa - ha proseguito continuando ad analizzare la gara -. Chi è entrato ha fatto bene e prendiamo questo aspetto positivo oltre alla vittoria".

Poi qualche considerazione sul secondo round in programma tra una settimana e su un cartellino giallo amaro che nel finale di partita. "In casa loro hanno qualità diverse da quelle mostrate oggi - ha spiegato Italiano -. Non abbiamo concesso mai ripartenze, ma siamo stati troppo superficiali nelle conclusioni. Al ritono andremo a battagliare". "L'ammonizione di Biraghi? Non ho capito, ma era diffidato e non sarà a disposizione per il ritorno e sono dispiaciuto", ha concluso l'allenatore della Fiorentina.