Conference League: la Fiorentina spreca ma vince, 1-0 contro il Sivasspor

CONFERENCE LEAGUE

La squadra di Italiano passa grazie al gol di Barak, con qualche rimpianto per le occasioni del primo tempo

Fiorentina-Sivasspor: le foto del match















































Nell'andata degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina vince 1-0 in casa contro il Sivasspor. I viola creano tantissimo nel primo tempo, sprecando tante occasioni (anche per merito del portiere ospite Vural). Nella ripresa crescono i turchi, che però subiscono l'1-0 della squadra di Italiano al 69' con Barak. Qualificazione ancora in bilico, che verrà decisa giovedì 16 marzo all'Eylul Stadium, ore 18.45.

LA PARTITA

Vince ancora in Europa la Fiorentina, che al Franchi supera 1-0 il Sivasspor nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. I viola partono meglio, facendo valere il fattore campo e riuscendo a creare gioco verticalizzando con rapidità. Poco prima del quarto d’ora Castrovilli sfiora l’eurogol, con un colpo di tacco sul cross di Nico Gonzalez sporcato sulla traversa da Vural. Il portiere ospite torna protagonista dopo pochissimi minuti, neutralizzando Bonaventura. Al 26’ prova a farsi vedere anche il Siva, con una conclusione imprecisa di Caicedo. Tre minuti più tardi gli undici di Italiano sfiorano ancora l’1-0, con il diagonale a incrociare di Nico Gonzalez che si spegne di poco a lato. A cinque minuti dal duplice fischio ci prova anche Jovic, ma la sua conclusione a botta sicura dal limite viene respinta di testa dalla difesa avversaria. I toscani non riescono a sfondare nei primi quarantacinque minuti, che terminano a reti bianche. A inizio secondo tempo i viola appaiono meno brillanti e fluidi rispetto alla prima frazione di gioco, non riuscendo ad innescare Ikoné e Gonzalez come in precedenza. I turchi crescono con il passare dei minuti, con i padroni di casa che faticano. Al 64’ gli ospiti pareggiano il conto dei legni, con la traversa colpita da Cofie di testa su corner. Nel momento più complesso arriva il vantaggio della Fiorentina, che al 69’ sblocca la partita con la semi-rovesciata del neoentrato Barak, sugli sviluppi di un corner. La squadra di Calimbay prova a reagire, cercando il pareggio con personalità. Jovic e compagni trovano tanto campo in ripartenza, ma non riescono a trovare l’imbucata giusta per il raddoppio. Nel finale arriva anche l’espulsione diretta di Gradel, che lascia il Siva in inferiorità nell’ultima manciata di secondi. Finisce 1-0, con la Fiorentina che mette il muso davanti in ottica qualificazione ai quarti di finale.

LE PAGELLE

BARAK 6.5 – Entra nel momento più complesso e riesce a fare ciò che manca di più alla Fiorentina nel primo tempo: cattiveria e lucidità sotto porta, le chiavi della sua semi-rovesciata per il gol partita viola.

BONAVENTURA 6.5 – Recupera tanti palloni nei primi quarantacinque minuti, assistendo e non poco la manovra offensiva dei suoi. Cala di intensità nella ripresa, ma la qualità dell’ex Milan è stata sul campo fino al momento della sostituzione.

VURAL 6.5 – Se il tabellino recita solamente 1-0 è anche grazie e soprattutto a lui, che salva i turchi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Blocca un paio di volte Jovic, ed è provvidenziale sul colpo di tacco di Castrovilli. Incolpevole sul gol subito.

ERDOGAN 6 – L’unico ad essere un po’ più efficace e imprevedibile davanti, con i suoi compagni di reparto annullati dalla difesa viola e in estrema difficoltà. Al Ritorno il Siva dovrà fare affidamento anche e soprattutto su di lui per ribaltare il risultato.



IL TABELLINO

FIORENTINA-SIVASSPOR 1-0

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 6, Martinez Quarta 6.5, Igor 6, Biraghi 6.5; Bonaventura 6.5 (dal 23’ st. Cabral 6), Amrabat 6 (dal 13’ st Mandragora 6), Castrovilli 6.5 (dal 13’ st Barak 6.5); Ikoné 6.5 (dal 13’ st Sottil 6), N. Gonzalez 6.5 (dal 34’ st Kouamé 6), Jovic 6. All. Italiano.

A disposizione: Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Brekalo.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural 6.5; Paluli 5, Appindangoyé 5.5, Goutas 5.5, Çiftçi 5.5; Cofie 6, Arslan 6 (dal 35’ st Ulvestad sv), Charisis 5.5; Samu Saiz 5.5 (dal 13’ st Gradel 6), Erdogan 6 (dal 35’ st N’Jie sv), Caicedo 5.5 (dal 23’ st James 5.5). All. Calimbay.

A disposizione: Kuckar, Yildirim, Erdal, Albayrak, Gokay, Musa.

Arbitro: Jorgji.

Marcatori: 69’ Barak (F).

Ammoniti: Amrabat (F), Jovic (F), Cabral (F), Biraghi (F), Dodo (F); Samu Saiz (S), Cofie (S).

Espulsi: Gradel (S).



LE ALTRE PARTITE: AEK-West Ham 0-2 (36’, 46’ Antonio), Anderlecht-Villarreal 1-1 (58’ Dreyer; 28’ Trigueros), Sheriff-Nizza 0-1 (48’ Amraoui), Basilea-Slovan Bratislava 2-2 (6’ Amdouni, 40’ Zeqiri; 17’ Medvedev, 70’ Abubakari), Gent-Basaksehir 1-1 (35’ Orban; 16’ Okaka), Lech Poznan-Djurgardens 2-0 (39’ Milic, 82’ Marchwinski).