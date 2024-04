Fiorentina, Italiano: "Ci giochiamo tantissimo, dovremo essere perfetti"

VERSO VIKTORIA PLZEN-FIORENTINA

Il tecnico viola alla vigilia dei quarti di Conference League sul campo del Viktoria Plzen: "Futuro? Qualsiasi discorso non mi tocca"

© Getty Images "Il Viktoria è una squadra ermetica, ha grande fisicità e subisce pochi gol. Per fare male a questa squadra serve precisione, quella convinzione negli ultimi metri di fare gol che spesso ci manca". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano presenta così l'andata dei quarti di Conference League in casa dei cechi. "Queste sono partite troppo importanti dove bisogna essere perfetti, dietro e avanti - ha proseguito - Bisogna sapere tirare fuori dal cilindro grandi giocate, continuare a cercare quantità di situazioni per arrivare sotto porta. Vogliamo dimostrare il nostro valore, andrà in campo la formazione migliore".

"Abbiamo un obiettivo fantastico da raggiungere e quindi affronteremo la gara di domani come abbiamo sempre fatto in questa competizione, con la massima attenzione e la voglia di andare avanti - ha detto ancora Italiano - Insieme a noi e al Lille il Viktoria Plzen è imbattuto, è una sfida da affrontare con la massima attenzione e nel migliore dei modi. Ci siamo detti che manca poco per raggiungere quanto fatto lo scorso anno, ci siamo riusciti in Coppa Italia e possiamo fare bene anche qui".

"Prepariamo tutte le partite per ottenere il massimo, in campionato abbiamo avuto la sfortuna di avere quattro-cinque partite ravvicinate e tutte di alto livello: le prestazioni ci sono state, a risultati abbiamo faticato - ha proseguito in conferenza stampa - Vogliamo vincere in ogni competizione e abbiamo otto partite di campionato per risalire. Futuro? Qualsiasi discorso non mi tocca, non mi interessa e non mi disturba. A un mese e mezzo dalla fine, con partite così importante, mi interessa solo la preparazione alle partite e vedere i ragazzi esprimersi al massimo".