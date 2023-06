Fiorentina, Italiano: "Ci condannano un rigore dubbio e un gol evitabile"

QUI FIORENTINA

Il tecnico gigliato non scioglie i nodi sul suo futuro: "Ci incontreremo e parleremo. Nessun problema"

© Getty Images 1 di 52 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vincenzo Italiano non riesce a nascondere la delusione per la sconfitta nella finale di Conference League. "Abbiamo perso due finali giocate veramente bene, è un peccato. Quella di stasera non pensavo finisse così, abbiamo giocato, abbiamo reagito a un rigore che poteva ammazzarci - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Abbiamo avuto l'occasione con Mandragora. La palla contesa a centrocampo poteva essere gestita meglio, potevamo andare ai supplementari. Mi dispiace, penso ai ragazzi che ho visto distrutti e penso che abbiamo perso due finali. Abbiamo concesso poco, abbiamo avuto il pallino del gioco. Un rigore dubbio e un gol evitabile ci condannano". Sul futuro: "Il presidente è stato chiaro. Com'è successo l'anno scorso e succede a tanti altri, ci vedremo e parleremo del futuro. Non c'è altro da aggiungere. A fine stagione ti siedi e parli serenamente di tutto". Alla domanda diretta se resta alla Fiorentina: "Nessun problema (ci pensa, ndr)".

La Fiorentina è stata condannata da un errore nel posizionamento della difesa, in particolare di Igor entrato qualche minuto prima. "Nel primo tempo abbiamo buttato via palloni che potevamo gestire meglio. Sapevamo che potevamo tenere in mano la partita, ma non ci aspettavamo di perderla così - l'analisi di Italiano -. E' stata una situazione che avevamo studiato, la palla contesa andava gestita diversamente. Dovevamo spendere un fallo una punizione, i difensori dovevano prendersi almeno un metro di vantaggio. Non era difficile, ma ti fanno perdere le coppe certi errori. Igor era appena entrato, doveva correre di più. Perdere da una situazione come questa fa male, gli ho detto che dovevamo fare meglio. Perdere due finali fa male, non avrei mai voluto vivere una situazione così".

