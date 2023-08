Conference League, Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: Nico Gonzalez porta i viola ai gironi

FIORENTINA-RAPID 2-0

La doppietta dell'argentino nella ripresa vale la rimonta agli austriaci dopo lo 0-1 dell'andata: decisivo il rigore al 90'

La Fiorentina vola alla fase a gironi di Conference League: al Franchi, i viola battono 2-0 il Rapid Vienna, ribaltando così lo 0-1 maturato nel match d'andata in Austria. A decidere la sfida e il passaggio del turno è Nico Gonzalez: dopo una traversa di Mayulu per gli ospiti in avvio, l'argentino segna di sinistro al 59' dopo una ribattuta in area e al 90' su calcio di rigore provocato dal tocco di braccio di Sattlberger.

LA PARTITA

La Fiorentina si regala un'altra notte magica in Europa e, grazie ad un super Nico Gonzalez, accede ai gironi della Conference League sfiorata a Praga la scorsa stagione: il 2-0 al Rapid Vienna vale la rimonta dopo lo 0-1 in Austria dell'andata. La Viola parte forte con l'argentino subito in palla, ma il primo spavento lo procurano gli ospiti con la traversa colpita al 7' da Mayulu. La grande risposta dei toscani potrebbe arrivare al 29', ma Nzola si divora il vantaggio solo davanti a Hedl. L'ex Spezia è ancora pericoloso con un tocco di sinistro in area piccola su assist di testa di Nico Gonzalez, ma la sfera finisce tra le mani del portiere. La squadra di Italiano insiste e schiaccia il Rapid, con Koaumé che poco prima dell'intervallo ci prova dal limite andando vicino allo specchio della porta.

Nella ripresa, gli austriaci sembrano riprendere le misure ai padroni di casa, che però insistono e dopo tanta imprecisione in fase di rifinitura trovano il vantaggio: cross di Biraghi, Auer rischia l'autogol colpendo Hedl ma la palla arriva a Nico Gonzalez, che col sinistro non sbaglia e fa 1-0. La Fiorentina non si accontenta e Bonaventura ci prova subito ma debolmente col destro dal limite, mentre al 75' Mandragora centra una clamorosa traversa sfiorando la definitiva rimonta. Il 2-0 arriva comunque al 90': Sattlberger tocca di braccio in area sul passaggio di Beltran e provoca il rigore trasformato in maniera perfetta da Nico Gonzalez, che fa doppietta. Nel recupero la sofferenza, poi la gioia: dopo la finale dello scorso anno, la Viola sarà ancora protagonista in Conference League.

LE PAGELLE

Ranieri 7 - Partita monumentale per gestione dell'uno contro uno, degli spazi e degli anticipi.

Nzola 5,5 - Sbaglia tanto davanti alla porta, soprattutto nel primo tempo, ma fortunatamente non sono errori che costano caro ai viola.

Nico Gonzalez 8 - Semplicemente devastante e decisivo. Parte subito forte con grandi giocate, poi sale in cattedra: al posto giusto sull'1-0, letale dal dischetto.

Auer 5 - Sul primo gol dei toscani c'è il suo zampino: rischia l'autorete prima di regalare palla a Nico Gonzalez.

Sattlberger 5 - In difficoltà per tutto il match, provoca il calcio di rigore che fa esultare Firenze e disperare i compagni di squadra.

IL TABELLINO

FIORENTINA-RAPID VIENNA 2-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 6, Milenkovic 6,5, Ranieri 7, Biraghi 6,5 (42' st Parisi sv); Bonaventura 6 (42' st Kokorin sv), Arthur 6 (15' st Duncan 6), Mandragora 6,5; Gonzalez 8, Nzola 5,5 (15' st Beltran 6,5), Kouamé 6 (26' st Sottil 6).

A disp.: Christensen, Mina, Sabiri, Martinez Quarta, Kayode, Amatucci, Brekalo. All.: Italiano 7

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl 5,5; Oswald 6, Querfeld 5,5, Hofmann 5,5, Auer 5; Sattlberger 5, Seidl 6, Kerschbaum 5,5; Grüll 6, Mayulu 6 (23' st Strunz 6), Kühn 5,5 (39' st Bajic sv).

A disp.: Unger, Gartler, Greil, Sollbauer, Kaygin, Moormann, Bajlicz, Zivkovic. All.: Barisic 5

Arbitro: Simovic

Marcatori: 14' st, 45' st rig. Gonzalez

Ammoniti: Mandragora (F), Kühn (R), Kerschbaum (R), Querfeld (R), Arthur (F), Italiano (F), Sattlberger (R), Grüll (R), Sottil (F)

Note: recupero 2'+5'