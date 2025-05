Conference league: allerta a Firenze, 'blindati' monumenti

Firenze in allerta per la gara di Conference League tra Fiorentina e Betis Siviglia, in programma il prossimo 8 maggio allo stadio Artemio Franchi, 'blindati' i monumenti. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel tardo pomeriggio in prefettura, a cui hanno partecipato l'assessore comunale alla sicurezza urbana Andrea Giorgio, i vertici delle forze di polizia e il comandante della municipale, ha stabilito, in considerazione "della delicatezza dell'incontro di calcio, alcune misure di rigore finalizzate sia alla salvaguardia dell'importante patrimonio artistico e culturale del centro storico di Firenze sia al sereno svolgimento della manifestazione calcistica". Così saranno transennate alcune aree in cui insistono i principali monumenti cittadini, tra cui la Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, il Battistero e il Duomo. Già a partire da domani poi sono stati disposti servizi dinamici e in forma fissa delle forze di polizia in piazza della Signoria, piazza Duomo, piazza Santa Maria Novella, piazza Santo Spirito e piazza Santissima Annunziata, in aggiunta agli ordinari servizi di controllo. Disposti poi una serie di divieti relativi alla vendita di bevande in bottiglia e in lattina e il consumo di alcolici anche nell'area Unesco oltre che a quella intorno alla stadio Franchi.