Conference League, Trabzonspor-Roma 1-2: Shomurodov regala un debutto vincente a Mourinho

TRABZONSPOR-ROMA 1-2

I giallorossi passano in Turchia: dopo il vantaggio di Pellegrini e il momentaneo pareggio di Cornelius, decide la zampata dell'ex Genoa all'81'

Inizia con un successo l'avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, che nella prima partita ufficiale vince 2-1 in casa del Trabzonspor. In Turchia, nell'andata del playoff di Conference League, la sfida si sblocca nella ripresa, dopo un primo tempo senza reti: Pellegrini apre le marcature al 55', ma Cornelius pareggia al 64'. A decidere la sfida è allora la zampata all'81' sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Shomurodov. asroma

LA PARTITA

Seppur con qualche patema di troppo, la Roma di Josè Mourinho vince la sua prima partita ufficiale in stagione aggiudicandosi l'andata del playoff di Conference League: 2-1 in casa di un Trabzonspor imbottito di ex Serie A e che si piega soltanto nel finale, dopo aver messo in difficoltà i giallorossi per buona parte del match. L'avvio della Medical Park Arena non regala molte emozioni: i turchi ci provano con Nwakaeme e Hamsik, che però non sorprendono Rui Patricio. La più importante opportunità della prima frazione di gioco, però, ce l'hanno gli ospiti al 39': il cross di Shomurodov in area raggiunge Karsdorp, che da posizione angolata ci prova con il destro colpendo però soltanto l'esterno della rete della porta difesa da Cakir.

Dopo un primo tempo con poche occasioni da gol e zero reti, partita si infiamma allora nella ripresa: al 55', la Roma passa in vantaggio grazie a Pellegrini, bravo a insaccare da pochi passi sull'assist dalla sinistra di Mkhitaryan, liberato splendidamente da una grande giocata a centrocampo di Zaniolo. Il Trabzonspor risponde subito con Gervinho, che se ne va sulla sinistra e mette al centro, ma Ibañez allontana il pericolo e si salva in corner. Al 63', Avci pesca il jolly dalla panchina: entra Cornelius, che al primo pallone disponibile svetta di testa su cross di Bruno Peres e firma l'1-1. Il gol scatena i padroni di casa: il protagonista è ancora Nwakaeme, che controlla in area ma conclude centralmente, favorendo la parata di Rui Patricio. Dopo un momento di difficoltà, però, i giallorossi tornano in vantaggio: dal calcio d'angolo di Zaniolo, Mancini colpisce il palo di testa, ma sulla ribattuta Shomurodov è letale nel firmare il decisivo gol all'81'. Dopo la rete dell'uzbeko ex Genoa, la Roma si limita a controllare e rischia solo all'ultima azione, ma Rui Patricio blocca senza problemi il colpo di testa di Vitor Hugo. Finisce così 2-1: Mourinho può sorridere alla prima ufficiale sulla panchina della Roma, ora molto più vicina alla fase a gironi della Conference League.

IL TABELLINO

TRABZONSPOR-ROMA 1-2

Trabzonspor (4-3-3): Cakir 6, Bruno Peres 6, Edgar Ie 5.5, Hugo 5.5, İsmail 5.5 (63' Trondsen 5.5), Hamsik 6, Berat 5.5 (76' Ömür 5.5), Bakasetas 6, Gervinho 5.5 (63' Cornelius 7), Djaniny 5 (83' Koita sv), Nwakaeme 6.5. A disp.: Erce, Hüseyin, Kaplan, Serkan, Yunus, A. Parmak, Murat, Yusuf. All.: Avci 6

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6, Karsdorp 6, Mancini 6, Ibañez 6.5, Viña 5.5; Cristante 5.5, Veretout 6 (90' Kumbulla sv); Zaniolo 6.5 (93' Reynolds sv), Pellegrini 7 (90' Diawara sv), Mkhitaryan 6.5 (82' Carles Perez sv); Shomurodov 7 (82' Borja Mayoral sv). A disp.: Boer, Fuzato, Calafiori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy. All.: Mourinho 6.5

Arbitro: Jug

Marcatori: 55' Pellegrini (R), 64' Cornelius (T), 81' Shomurodov (R)

Ammoniti: Bruno Peres (T), Viña (R), Edgar Ie (T)

- GLI ALTRI MATCH: RISULTATI E MARCATORI -

SHAKHTER KARAGANDY-MACCABI TEL AVIV 1-2

Marcatori: 73' Umaev (S), 75' Rikan (M), 77' Shamir (M)

FLORA-SHAMROCK ROVERS 4-2

Marcatori: 13' Zenjov (F), 27' e 87' Miller (F), 44' Burke (S), 76' Sappinen (F), 86' Scales (S)

KUPS-UNION BERLINO 0-4

Marcatori: 7' e 31' Awoniyi, 29' Kruse, 92' Voglsammer

QARABAG-ABERDEEN 1-0

Marcatore: 30' Romero

RAKOW-GENT 1-0

Marcatore: 64' Niewulis

HAPOEL BEER SHEVA-ANORTHOSIS 0-0

LASK-ST. JOHNSTONE 1-1

Marcatori: 17' Kane (S), 60' rig. Karamoko (L)

NEFTCHI BAKU-MACCABI HAIFA 3-3

Marcatori: 9' Atzili (M), 50' e 66' Lawal (N), 72' Makhmudov (M), 78' e 96' Chery (M)

PLZEN-CSKA SOFIA 2-0

Marcatori: 11' Havel, 72' Mosquera

RIGA-LINCOLN 1-1

Marcatori: 61' Vakulko (R), 72' Carralero (L)

ZALGIRIS-BODO/GLIMT 2-2

Marcatori: 7' Kis (Z), 49' e 54' Saltnes (B), 92' Diaw (Z)

BASILEA-HAMMARBY 3-1

Marcatori: 30', 87' e rig. 90' Arthur (B), 71' Khalili (H)

FOLA-ALMATY 1-4

Marcatori: 19' Mustafic (F), 28' Shushenachev (A), 37' e rig. 69' Love (A), 43' Alves (A)

ANDERLECHT-VITESSE 3-3

Marcatori: 10' e 34' Raman (A), 31' Dasa (V), 46' Frederiksen (V), 72' Tannane (V), 90' Verschaeren (A)

FEYERNOORD-ELFSBORG 5-0

Marcatori: 25', 37' e 48' Sinisterra, 30' Jahanbakhsh, 58' Linssen

JABLONEC-ZILINA 5-1

Marcatori: 10' e 22' Kratochvil (J), 41' Dolezal (J), 46 pt Povazanec (J), 75' Jibril (Z), 90' Martinec (J)

PAOK-RIJEKA 1-1

Marcatori: 33' Lepinjica (R), 94' aut. Galesic (P)

RENNES-ROSENBORG 2-0

Marcatori: 15' Aguerd, 84' Guirassy

SIVASSPOR-COPENHAGEN 1-2

Marcatori: 55' Diks (C), 59' James (S), 60' Wind (C)

PACOS FERREIRA-TOTTENHAM 1-0

Marcatore: 45' Lucas Silva