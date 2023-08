Conference League: Fiorentina ko a Vienna, Grull fa sognare il Rapid

rapid vienna-fiorentina 1-0

I viola faticano a rendersi pericolosi, nonostante Italiano confermi l'undici che ha travolto il Genoa, e perdono 1-0. Decisivo il rigore dell'esterno offensivo

© ansa Non va come previsto l'andata dei playoff di qualificazione all'Europa Conference League per la Fiorentina, che esce sconfitta per 1-0 dal primo duello contro il Rapid Vienna. Gli austriaci resistono alle sfuriate iniziali dei viola e colpiscono al 34': decisivo Grull, che trasforma il rigore concesso per una trattenuta di Mandragora su Hofmann. A nulla serve l'assedio nella ripresa, con Hedl a neutralizzare le chances di Beltran e Infantino.

Non va come sperato, per la Fiorentina, l'andata dei playoff di Europa Conference League, che vede i viola uscire sconfitti: il rigore di Grull e le parate di Hedl valgono l'1-0 per il Rapid Vienna. Al WestStadion l'avvio è equilibrato, coi viola a fornire la miglior impressione iniziale. Bonaventura e compagni non riescono però a rendersi pericolosi e il Rapid prende coraggio, alzando il suo baricentro man mano che proseguono i minuti. La prima chance è però della Fiorentina, che al 24' impegna il portiere Hedl con Nico Gonzalez: l'argentino, cercato dal Brentford e dichiarato incedibile da Joe Barone, colpisce di testa e trova la risposta del portiere.I toscani sono convinti di sbloccare il risultato, ma dopo la mezz'ora ecco la beffa: Mandragora trattiene Hofmann ed è rigore, che viene trasformato da Grull (migliore dei suoi) al 34'. La Fiorentina subisce il colpo e reagisce solo nella ripresa, dopo l'ingresso di Sottil: è il figlio d'arte ad armare il sinistro di Biraghi, ma Hedl para con facilità. Nel finale Italiano si gioca carte importanti come Infantino e Beltran, ma non arriva la rete. Si esalta invece Hedl, che neutralizza proprio una doppia occasione degli argentini al 90' e blinda la sua porta. Vince 1-0 a sorpresa il Rapid Vienna ed ora la Fiorentina è con le spalle al muro: servirà la rimonta al Franchi per qualificarsi alla Conference, e inseguire un'altra finale.

IL TABELLINO

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer (47' st Moormann); Oswald (26' st Kuhn), Kerschbaum, Sattlberger; Seidl (47' st Greil), Burgstaller, Grull (36' st Bajic). All. Barisic. A disposizione: Unger, Gartler, Strunz, Mayulu, Sollbauer, Koscelnik, Kaygin, Bajlicz.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri (35' st Martinez Quarta), Biraghi; Arthur, Mandragora (35' st Duncan); Gonzalez, Bonaventura (25' st Infantino), Brekalo (12' st Sottil); Nzola (35' st Beltran). All. Italiano. A disposizione: Christensen, Mina, Comuzzo, Parisi, Amatucci, Kokorin, Kouamé.

Arbitro: Pajac (Cro).

Marcatore: 34' Grull rig. (R).

Ammoniti: Mandragora (F), Bonaventura (F), Hofmann (R), Barisic (all. R), Schick (R).

GLI ALTRI RISULTATI

Tobol Kostanay-Viktoria Plzen 1-2

Marcatori: 27' st Cadu (V), 44' st Kalvach (V), 53' st Deblé rig. (T).

Astana-Partizani Tirana 1-0

Marcatore: 41' Loncar (A).

Struga-Breidablik 0-1

Marcatore: 35' Gunnlaugsson (B).

Note: espulso Zguro (S) al 46' st.

Zalgiris-Ferencvaros 0-4

Marcatori: 17' e 38' st A. Traoré (F), 20' st Varga rig. (F), 30' st Pesic (F).

Note: espulso Gorobsov (Z) al 17' st.

Nordsjælland-Partizan Belgrado 5-0

Marcatori: 11' Frese (N), 43' e 23' st rig. Ingvartsen (N), 28' st Villadsen (N), 43' st aut. Ilic (N).

Levski Sofia-Eintracht Francoforte 1-1

Marcatori: 6' Kolo Muani (E), 50' st Fadiga (L).

Fenerbahçe-Twente 5-1

Marcatori: 20' Ugalde (T), 32' Oosterwolde (F). 15' st Szymanski (F), 17' st e 27' st Irfan Kahveci (F), 48' st Tadic rig. (F).

Note: espulso Regeer (T) al 42'.

Dinamo Kiev-Besiktas 2-3

Marcatori: 40' Abouabakar rig. (B), 15' st Shaparenko (D), 18' st Colley (B), 20' st Voloshyn (D), 49' st Zaiyutdinov (B).

Maccabi Tel Aviv-Celje 4-1

Marcatori: 22', 9' st e 27' st Zahavi (M), 29' Bajde (C), 46' st Turgeman (M).

Sepsi-Bodo Glimt 2-2

Marcatori: 19' Faris (B), 2' st Alimi rig. (S), 24' st Berg (B), 36' st Matei rig. (S).

Farul Constanta-Hjk Helsinki 2-1

Marcatori: 5' st Toivio (H), 13' st Rivaldinho (F), 37' Popescu (F).