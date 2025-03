Conference League, Panathinaikos-Fiorentina 3-2: Beltran e Fagioli non bastano, i viola crollano ad Atene

L’avvio di gara per i viola è però totalmente da dimenticare. Non è infatti neppure scoccato il quinto minuto che il Panathinaikos è già sull’1-0, grazie a un gran gol di Swiderski: l’ex Verona sorprende Terracciano con un perfetto pallonetto a girare sotto l’incrocio dei pali, tramutando in oro il primo tiro in porta della partita. La Fiorentina sbanda e al 19’ i greci raddoppiano: Terracciano para una conclusione iniziale di Djuricic, ma non trattiene il pallone e Maksimovic trasforma il tap-in nel 2-0 ateniese. È lo schiaffo che sveglia la Viola, questa volta brava nel trovare una reazione immediata e veemente. Nemmeno sessanta secondi più tardi Gosens crossa infatti con precisione dalla sinistra e Beltran incorna da centro area, accorciando subito le distanze sul 2-1. Fagioli spaventa quindi l’ex gigliato Dragowski con un tiro sul secondo palo, prima di segnare il 2-2 al 23’, complice anche una deviazione di Arao. Piovono gol allo Spyros Louis, dove al 44’ la Fiorentina passa pure avanti con Moreno: la rete dell’argentino viene però annullata per una posizione di fuorigioco.