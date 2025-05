Conference League: la Fiorentina ritrova Kean e va a Siviglia per puntare alla terza finale consecutiva

Si parte dal match in trasferta e questo può aiutare i viola che, in caso di vittoria esterna, si porterebbero in vantaggio in vista del ritorno al Franchi. Resistere sarà la parola chiave, per poi ripartire e fare male a un Betis tutt'altro che impenetrabile nella fase difensiva. Mancherà ancora Dodò (punta il match di ritorno), ma Colpani è recuperato per la panchina e soprattutto c'è Moise Kean. Dopo l'assenza prolungata per dei serissimi problemi familiari, la punta che ha cambiato la stagione della Fiorentina torna a fare capolino nell'undici iniziale. Proprio in Conference si consumerà il suo ritorno alla titolarità, riformando la coppia con Gudmundsson. Difesa di coppa con Comuzzo tra Pongracic e Ranieri, sulla destra viene adattato Parisi (e non Folorunsho) con Gosens dall'altra parte, mentre la mediana è quella di gaal: Fagioli con Cataldi e Mandragora, panchina per Adli.