Conference League: la Fiorentina agli ottavi pesca il Panathinaikos

PALLADINO: "AD ATENE AMBIENTE CALDO MA VOGLIAMO PASSARE"

"Affrontiamo una squadra storica della Grecia, adesso terza in classifica. Sappiamo che è un ambiente caldo. L'obiettivo nostro ovviamente è quello di passare il turno. La Conference? Per me è assurdo dire che sia una coppa non all'altezza, sono venuto qua anche per giocare in Europa, è motivo d'orgoglio. Si parla di un trofeo europeo, la Fiorentina ha già fatto finali, noi vogliamo arrivare in fondo e vincerla". Così Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, oggi al Viola Park in vista della trasferta contro il Verona in campionato, parla del Panathinaikos, prossima avversaria della squadra viola agli ottavi di Conference League.