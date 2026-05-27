Mondiali, l'Argentina ha il suo nuovo inno. Altro che scaramanzia...

Dopo il furore di 'Muchachos' - il cantico della tifoseria argentina che accompagnò la vittoriosa epopea della squadra di Lionel Messi in Qatar - la 'Seleccion' albiceleste ha già adottato un nuovo inno in vista dell'imminente appuntamento dei Mondiali che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Alla faccia della scaramanzia si chiama 'La quarta stella' (La Cuarta Estrella) e l'ha composta il musicista e influencer Pablo Quintana, in arte e nelle reti 'Palmito'. La musica è ispirata a una famosissima cumbia della cantante Gilda, e nel testo non manca un riferimento al famigerato episodio del doping che estromesse Diego Maradona dai Mondiali Usa'94 mettendo fine, secondo gli argentini, alle ambizioni della nazionale guidata allora da Alfio Basile.