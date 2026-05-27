Mondiali, l'Argentina ha il suo nuovo inno. Altro che scaramanzia...

27 Mag 2026 - 21:36
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Dopo il furore di 'Muchachos' - il cantico della tifoseria argentina che accompagnò la vittoriosa epopea della squadra di Lionel Messi in Qatar - la 'Seleccion' albiceleste ha già adottato un nuovo inno in vista dell'imminente appuntamento dei Mondiali che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Alla faccia della scaramanzia si chiama 'La quarta stella' (La Cuarta Estrella) e l'ha composta il musicista e influencer Pablo Quintana, in arte e nelle reti 'Palmito'. La musica è ispirata a una famosissima cumbia della cantante Gilda, e nel testo non manca un riferimento al famigerato episodio del doping che estromesse Diego Maradona dai Mondiali Usa'94 mettendo fine, secondo gli argentini, alle ambizioni della nazionale guidata allora da Alfio Basile.

"32 anni dopo, la 'Scaloneta' vendicherà la coppa che rubarono al 'diez' e che non ci permisero alzare", recita una delle prime strofe della canzone, mentre il ritornello rivela poi senza remore quali sono le ambizioni di tutti gli argentini: "Vogliamo vedere la quarta stella brillare sulla nostra maglietta, per le Malvinas, per Diego e per l'ultima (coppa) di Leo". Ma la canzone è già stata fatta propria anche dai giocatori di Lionel Scaloni, che in un video postato da Rodrigo De Paul - vero e proprio 'motivatore' della nazionale insieme all'altro senatore Leandro Paredes - si vedono cantare quello che promette essere il nuovo tormentone dei mondiali, forse anche più dell'inno ufficiale di Shakira.

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