Conference League: il Chelsea strapazza il Legia e ipoteca la qualificazione

LEGIA VARSAVIA-CHELSEA 0-3

Un primo tempo in sordina e una ripresa debordante. Il Chelsea batte 3-0 il Legia Varsavia in Polonia, ipotecando le semifinali già nel match d'andata. Come di consueto Maresca fa ruotare la rosa in Conference ma, a differenza delle precedenti uscite, non rinuncia a Cole Palmer. Nell'infuocata atmosfera di Varsavia, Luquinhas prova subito a far esultare il pubblico di casa e i Blues sfiorano il gol al 9'. Nkunku va vicinissimo alla rete, in un Chelsea che domina il possesso palla e concede ai polacchi solo qualche ripartenza. In una di queste, Morishita spreca una grande occasione, ma le chances migliori sono per i londinesi: Dewsbury-Hall è il più pericoloso e impegna Tobiasz, ma è 0-0 al riposo. Nella ripresa l'ex Leicester sfiora ancora la rete (di testa), poi i Blues la sbloccano: James trova la deviazione di Tobiasz, ma il giovane George segna in tap-in al 49'. Il Legia prova a resistere, ma soccombe a un letale uno-due quando Sancho pesca Madueke: tiro che spiazza il portiere e 2-0 al 56'. Sancho e Dewsbury-Hall sfiorano il tris, poi ecco un rigore contestato: il fallo su Nkunku sembra fuori area, l'arbitro rivede e conferma la sua decisione. Sul dischetto va l'ex Lipsia, Tobiasz para ma il 3-0 è rimandato di 25 secondi: assist di Sancho e tap-in di Madueke al 74', con la doppietta del giocatore inserito al 46' da Maresca. Il Legia Varsavia è in bambola e si risveglia solo al 90', quando Jorgensen evita la rete della bandiera. Vince 3-0 il Chelsea, che "vede" il prossimo turno.