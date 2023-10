Conference League, Fiorentina-Ferencvaros 2-2: rimonta e rimpianti viola contro Stankovic

CONFERENCE LEAGUE

I toscani vanno sotto di due gol poi la riprendono con i cambi (Barak e Ikoné). Tutto ancora aperto in ottica qualificazione

Fiorentina, pazza notte in Conference League: il film della sfida col Ferencvaros































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Seconda giornata dei gironi di Conference League: la Fiorentina pareggia in rimonta per 2-2 tra le mura del Franchi contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic. Doppio vantaggio degli ungheresi, nel primo tempo con Varga (25’) e poi, in avvio di ripresa, con Cissé (50’). Nel secondo tempo Italiano la riprende con i cambi, grazie a Barak (66’) e Ikoné (93’). Ora i viola sono a 2 punti nel girone, a due lunghezze da Genk e Ferencvaros.

LA PARTITA

La Fiorentina riprende il Ferencvaros nel recupero, al Franchi è 2-2. Al settimo minuto i viola rischiano tanto, con l’errore di Terracciano che porta al salvataggio disperato di Ranieri. La squadra di Italiano spinge cercando di approfittare delle disattenzioni avversarie, al 15’ è Sottil a provarci. Gli ungheresi spaventano i padroni di casa quando vanno in velocità sulle fasce, e al 25’ stappano la partita: galoppata di Ben Romdhane sulla destra, triangolo con Zachariassen e palla a rimorchio per la girata vincente di Varga. I toscani cercano subito di rimettersi in moto alla ricerca del pareggio, ma gli ospiti in contropiede vanno spesso vicini al raddoppio. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0, ma il tabellino cambia dopo pochi minuti nella ripresa: avvio con grande impeto degli ungheresi, che al 50’ firmano il 2-0. Corner di Abu Fani e incornata vincente di Cissé. La Viola comincia a premere forte sull’acceleratore dopo il secondo gol subito, e al 66’ ecco la rete che riapre la partita. Fanno tutto i subentrati: cross di Parisi per il colpo di testa di Barak, che fa 2-1. Il centrocampista ceco va vicinissimo al 2-2 qualche istante più tardi, ma la sua girata sul tocco di Bonaventura è debole. La Fiorentina insiste e al 79’ trova il tanto agognato pareggio, ma il gol di Nico Gonzalez viene annullato per via di un fuorigioco di Kouamé. La squadra di Italiano non molla fino all’ultimo, e al 93’, nel pieno dei sette minuti di recupero, riesce a trovare il 2-2 con il sigillo di Ikoné. Negli ultimissimi secondi Nico Gonzalez sfiora il clamoroso 3-2, ma l’incontro finisce in parità. Un punto per parte, con la Fiorentina che sale a quota 2 punti, a due lunghezze da Genk e Ferencvaros.

LE PAGELLE

Barak 6.5 – Insieme agli altri cambi svolta la partita per Italiano. Segna il gol che accorcia le distanze e sfiora il raddoppio dopo pochi secondi. È un fattore nello spostare l’inerzia del match per i viola.

Ranieri 5.5 – Delizia nella prima del girone, croce questa sera. Non è impeccabile nel primo gol (insieme a Biraghi) e appare sempre un po’ disattento. Migliora nel finale con il forcing dei toscani.

Ben Romdhane 7 – Giocata incredibile nell’occasione del primo gol (suo l’assist), oltre ad una grande pulizia di gioco. Dà ordine al centrocampo ungherese, che si smarrisce completamente quando lascia il campo.

Varga 6.5 – Partita da attaccante vero, con tante sportellate e quel lavoro sporco che fa la differenza. Glaciale sull’1-0, mette in seria difficoltà i centrali della Fiorentina.

IL TABELLINO

Fiorentina-Ferencvaros 2-2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Kayode 6, Martinez Quarta 6, Ranieri 5.5, Biraghi 5.5 (dal 1’ st Parisi 6.5); Mandragora 5.5 (dal 13’ st Barak 6.5), Maxime Lopez 5.5 (dal 13’ st Arthur 6); Nico Gonzalez 6.5, Bonaventura 6 (dal 33’ st Ikoné 6.5), Sottil 5.5 (dal 13’ st Kouamé 6); Beltran 5.5. A disp.: Martinelli, Comuzzo, Milenkovic, Duncan, Infantino, Amatucci, Brekalo. All.: Italiano.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz 6; Makreckis 5.5, Cissé 6.5, Mmaee 6, Ramirez 6.5; Ben Romdhane 7 (dal 22’ st Owusu 5.5), Siger 6; Zachariassen 6.5 (dal 43’ st Abena sv), Abu Fani 6.5 (dal 22’ st Besic 5.5), Costa 6 (dal 37’ Civic sv); Varga 6.5 (dal 37’ st Pesic sv). A disp.: Radnoti, Varga, Botka, Paszka, Katona, Lisztes. All.: Stankovic.

Arbitro: Schlager (Ger).

Marcatori: 66’ Barak, 93’ Ikoné (Fi); 25’ Varga, 50’ Cissé (Fe).

Ammoniti: Nico Gonzalez (Fi); Siger, Varga, Mmaee, Ben Rhomdane, Dibusz (Fe).

Espulsi: -

GLI ALTRI RISULTATI

Olimpija Ljubljana-Slovan Bratislava 0-1

Marcatori: 55’ rig. Cavric (S).

Breidablik-Zorya Luhansk 0-1

Marcatori: 35’ Gorbach (Z).

Gent-Maccabi Tel Aviv 2-0

Marcatori: 39’ e 92’ (rig.) Tissoudali (G).

Astana-Viktoria Plzen 1-2

Marcatori: 51’ Tomasov (A); 54’ Chory, 56’ Kopic (V).

KF Ballkani-Dinamo Zagabria 2-0

Marcatori: 44’ Kryeziu, 83’ Hamidi (K)

Besiktas-Lugano 2-3

Marcatori: 38’ e 52’ Aboubakar (B); 81’ Aliseda, 86’ Vladi, 90’ aut. Bailly (L).

Bodo/Glimt-Club Brugge 0-1

Marcatori: 20’ Vanaken (C).

AZ Alkmaar-Legia Varsavia 1-0

Marcatori: 52’ Pavlidis (A).

Aston Villa-Zrinjski 1-0

Marcatori: 94’ McGinn (A).

FK Cukaricki-Genk 0-2

Marcatori: 10’ Heyen, 20’ rig. Paintsil (G).

Aberdeen-HJK 1-1

Marcatori: 79’ Miovski (A); 59’ Radulovic (H).

Paok-Eintracht Francoforte 2-1

Marcatori: 28’ Zivkovic, 92’ Koulierakis (P); 68’ Marmoush (E).

Nordsjælland-Ludogorets 7-1

Marcatori: 2’ rig. Ingvartsen, 11’ Osman, 31’ Tverskov, 32’ e 74’ Nygren, 68’ aut. Son, 86’ Rasmussen (N); 9’ rig. Verdon (L).

Spartak Trnava-Fenerbahce 1-2

Marcatori: 88’ Ofori (S); 70’ e 81’ King (F).

Klaksvikar-Lille 0-0