L'Atalanta porta a casa il massimo: tante indicazioni positive tranne l'infortunio a Raspadori

Non si sa bene quanto possa essere attendibile questo test in vista della partita contro il Milan. L'Atalanta che verrà schierata contro i rossoneri sarà molto diversa da quella che si è vista contro il Pafos. come è ovvio che sia. Intanto però Maurizio Sarri può tenersi da parte le indicazioni positive che ha avuto da alcuni dei suoi giocatori, a cominciare da Gaetano, che ha svolto un ottimo lavoro di organizzazione della squadra, Bernasconi e Zalewski hanno garantito un ottimo lavoro sulla fascia sinistra, De Ketelaere si è divertito quando è entrato ed Elmas ha dimostrato di poter essere una valida alternativa a quelli che giocano abitualmente. Infastidisce il gol preso proprio alla fine della partita con una clamorosa dormita della difesa nerazzurra, ma può succedere quando si lascia calare la tensione. Certo, alla seconda giornata contro l'Ajax sarà tutto differente.