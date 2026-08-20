Conference League: Bergamo, tifosi Hapoel Tel Aviv scortati allo stadio

20 Ago 2026 - 18:47
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Si è svolto senza incidenti né problemi il corteo dei tifosi dell'Hapoel Tel Aviv dal Campo "Generale Umberto Utili", dov'era previsto il ritrovo, alla New Balance Arena di Bergamo. Circa mille persone, tutte vestite con la maglia dell'avversaria dell'Atalanta nei playoff di Conference League, sono state accompagnate poco dopo le ore 18 al prefiltraggio del settore ospiti, a margine della Curva Sud dello stadio cittadino. Il settore ospiti dello stadio, che a piena capienza dovrebbe contenere 1.300 posti a sedere, è comunque esaurito. Il pubblico israeliano si è spostato per lo più coi mezzi pubblici.

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