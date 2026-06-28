Con Davies è tutto un altro Canada, Jonathan David è tornato... quello della Juve

È nettamente il miglior giocatore del Canada, che lo sta aspettando da una vita a causa di un grave infortunio. Entra alla mezz'ora della ripresa, tocca il primo pallone e crea subito un'occasione da gol. Il secondo pallone toccato è un assist per Jonathan David che si decentra troppo e si fa parare il tiro da Williams. Poi anche un paio di errori, ma dal suo ingresso in campo è tutto un altro Canada.