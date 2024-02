Complicanze per Zeman: il boemo costretto ad un nuovo ricovero

DOPO L'OPERAZIONE

Il tecnico 76enne è tornato a vivere a Roma: le sue condizioni di salute non fanno ancora stare tranquilli

© Getty Images Nuovi problemi per Zdenek Zeman. Il boemo, costretto a lasciare la panchina del Pescara dopo l'obbligata (e lunga) convalescenza a causa dell'applicazione di 4 bypass coronarici, è stato ancora una volta ricoverato. Alla base della complicanza il presunto rigetto di uno degli stent impiantati in occasione del delicato intervento chirurgico andato in scena lo scorso 19 febbraio. Non è da escludere che l'ex allenatore di Parma e Napoli tra le altre, debba sottoporsi a una nuova operazione.

Vedi anche Mercato Zeman si è dimesso da allenatore del Pescara dopo l'operazione: "Costretto a lasciare"

Zeman, 76 anni, sta vivendo un periodo delicato dal punto di vista della salute: non può fare sforzi e deve assolutamente riposarsi. Da qui l'addio al Pescara, adesso guidato dal suo ex vice Bucaro nel campionato di Serie C. L'esordio di quest'ultimo, datato sabato scorso, è stato vincente per 1-0 in casa con la Lucchese.