Zeman si è dimesso da allenatore del Pescara dopo l'operazione: "Costretto a lasciare" 

Zdenek Zeman lascia ufficialmente la panchina del Pescara. Dopo l'operazione chirurgica e il lungo periodo di degenza 'obbligato' dai medici, il boemo si è dimesso dalla panchina degli adriatici per fare il suo ritorno a Roma, sua residenza abituale. Giovedì mattina il 76enne si è recato dalla squadra in quel di Silvi Marina per ufficializzare la decisione e augurare l'in bocca al lupo per il prosieguo della stagione: a prendere il suo posto il vice Giovanni Bucaro. Starà al fido collaboratore di Zeman risollevare le sorti del Delfino, finito al sesto posto in campionato (Serie C, girone B), reduce da tre ko di fila e con la necessità di rilanciarsi per disputare i play-off da protagonista. Un'impresa non facile in un ambiente spaccato e in contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani e della squadra. Sabato (ore 16,15) arriva la Lucchese all'Adriatico: il margine di errore è bassissimo per evitare di mandare ulteriormente in frantumi la stagione quando siamo solo a febbraio.